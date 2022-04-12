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Зои Чао
Зои Чао
Zoë Chao
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Зои Чао
Zoë Chao
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Дата рождения
19 сентября 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Провиденс, Род-Айленд, США
Биография Зои Чао
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Фильмография Зои Чао
Выпускной класс
комедия
2022, США
5.0
Your Place or Mine
комедия, мелодрама
, США
0.0
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Ребел Уилсон возвращается в школу в трейлере комедии «Выпускной год»
В фильме будет много шуток о поп-культуре, а также социальный подтекст.
Написать
12 апреля 2022 11:25
Apple TV+ выпустил тизер детективного сериала The Afterparty
Шоу получило официальную дату премьеры.
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19 ноября 2021 15:30
Новый Бенуа Блан: Тиффани Хэддиш расследует убийство в трейлере комедийного мини-сериала The Afterparty
За проект отвечают сервис Apple TV+ и создатели дилогии «Мачо и ботан».
Написать
8 октября 2021 17:22
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