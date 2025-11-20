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Bölöni - Az erdélyi legenda
7.3
Bölöni - Az erdélyi legenda
, 2025
Bölöni - Az erdélyi legenda
Венгрия / биография, документальный, спорт / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
7.3
В ролях
László Bölöni
Self - Interviewee
Elma Aveiro
Self - Interviewee
Pedro Barbosa
Self - Interviewee
Nicolae Ceausescu
Self
Gheorghe Hagi
Self - Interviewee
Криштиану Роналду
Valentin Ceausescu
Self - Interviewee
Петр Чех
Self - Interviewee
Хельмут Дукадам
Self - Interviewee
Emerich Jenei
Self - Interviewee
Rui Jorge
Self - Interviewee
Сценарист
Tamás Kollarik
,
Attila Szabó
,
Sandor Tako
,
Orsolya Benkõ
Композитор
Atti Pacsay
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Венгрия
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2025
Сборы в мире
$63 377
Производство
FilmHungary, Siriat
Другие названия
Bölöni - Az erdélyi legenda, Bölöni – Legenda Transilvaniei
Еще
Рейтинг фильма
7.3
Оцените
10
голосов
7.1
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 20 ноября 2025
Отзывы о фильме
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