Сериал «Линкольн для адвоката» продлен на третий сезон

Netflix продлил популярный сериал «Линкольн для адвоката» на третий сезон. Сервис опубликовал короткий проморолик, в котором объявил о разработке новых серий.

«Линкольн для адвоката» является экранизацией одноименной книжной серии Майкла Коннелли и повествует об успешном юристе из Лос-Анджелеса Микки Холлере (Мануэль Рульфо), готовом взяться за дело любого масштаба и сложности. Герой принимает клиентов в собственном автомобиле Lincoln Town Car 1988 года, являющемся его личным кабинетом и визитной карточкой.

Третий сезон будет состоять из десяти серий. В его основу легла пятая книга из цикла Коннелли — роман «Револьвер для адвоката». Рульфо, Беки Ньютон, Джаз Рэйкол, Энгус Сэмпсон, Йайа ДаКоста и другие звезды сериала вернутся к своим ролям.

Шоуранннерами новых эпизодов вновь выступят Тед Хамфри («Корпорация») и Дейлин Родригез («Королева юга»). Они опубликовали заявление, в котором поблагодарили аудиторию за искренний интерес к сериалу:

«Реакция зрителей на шоу была приятной и замечательной. Мы очень рады возможности снова погрузиться в мир Майкла Коннелли и вновь перенести приключения Микки Холлера на экран».

Дата премьеры третьего сезона «Линкольна для адвоката» пока не объявлена.