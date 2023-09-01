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Сериал «Линкольн для адвоката» продлен на третий сезон

1 сентября 2023 17:10
Сериал «Линкольн для адвоката» продлен на третий сезон

Новые серии основаны на пятой книге из цикла Майкла Коннелли.

Netflix продлил популярный сериал «Линкольн для адвоката» на третий сезон. Сервис опубликовал короткий проморолик, в котором объявил о разработке новых серий.

«Линкольн для адвоката» является экранизацией одноименной книжной серии Майкла Коннелли и повествует об успешном юристе из Лос-Анджелеса Микки Холлере (Мануэль Рульфо), готовом взяться за дело любого масштаба и сложности. Герой принимает клиентов в собственном автомобиле Lincoln Town Car 1988 года, являющемся его личным кабинетом и визитной карточкой.

Третий сезон будет состоять из десяти серий. В его основу легла пятая книга из цикла Коннелли — роман «Револьвер для адвоката». Рульфо, Беки Ньютон, Джаз Рэйкол, Энгус Сэмпсон, Йайа ДаКоста и другие звезды сериала вернутся к своим ролям.

Шоуранннерами новых эпизодов вновь выступят Тед Хамфри («Корпорация») и Дейлин Родригез («Королева юга»). Они опубликовали заявление, в котором поблагодарили аудиторию за искренний интерес к сериалу:

«Реакция зрителей на шоу была приятной и замечательной. Мы очень рады возможности снова погрузиться в мир Майкла Коннелли и вновь перенести приключения Микки Холлера на экран».

Дата премьеры третьего сезона «Линкольна для адвоката» пока не объявлена.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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