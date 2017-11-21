«Софичка»: Рецензия Киноафиши

Смотри, как я люблю

Вместе с «Теснотой» Кантемира Балагова фестивальные экраны зажигает еще один дебют от мастерской Сокурова в Кабардино-Балкарии – «Софичка» Киры Коваленко. Неожиданно зрелая и вдумчивая работа, вдохновленная повестью Фазиля Искандера, смакует будни безымянной абхазской деревни, затерявшейся в середине прошлого века. Настойчиво избегая темы войны и политики, заложниками которых стали герои фильма, режиссер предлагает женскую драму, полную ностальгии, молчаливой философии и тихой самоотверженности.

Кадр из фильма «Софичка»

В одинокий дом, спрятавшийся от мира за высокой травой, из сибирской ссылки возвращается Софичка. Маленькая старая женщина с любовью оглядывает полуразрушенные стены, прислушиваясь к половицам, скрип которых болезненно нарушает многолетнюю тишину. С ее улыбкой начинают оживать воспоминания, бегая по комнатам, громко болтая и смеясь, не зная о предстоящих горестях и лишениях. По этой лестнице она поднималась в черной свадебной фате, на этой кровати расстилала белые простыни для любимого мужа, и в эти доски впиталась его бордовая кровь, когда он умирал. В этом доме она укрывала сбежавшего с фронта зятя, и из него ее вместе с семьей отправили в холодную ссылку на край земли. Здесь все началось и здесь должно закончиться…

Кадр из фильма «Софичка»

Лента, вольно смешивая прошлое и настоящее, заставляет юную и беззаботную Софичку пробегать мимо себя же повзрослевшей, нашедшей душевный покой в смирении и мудрости. Повествование, ведущееся с двух концов одновременно, делает обычную житейскую повесть тонко сплетенной рефлексией, одновременно осмысливающей несколько десятилетий. Фильм пестрит деталями, намеренно избегая очевидных и простых предложений и приучая читать по мелочам, вроде красных пятен на фартуке, не по размеру больших ботинок на ножках героини или томного прикосновения брата Софички к ее ключице. Режиссер оставляет исторический контекст тускнеть на фоне, концентрируя внимание на бытовой жизни и любуясь человеческим простодушием. Акценты расставляются не на героизме и жертвенности, а на Софичкином понимании любви, для которой это чувство означает преданность мужу и его родным до самого конца.

Кадр из фильма «Софичка»

Непрофессиональная актриса Лана Басария одним взглядом из-под густых черных бровей рисует живой портрет героини Искандера, способной всю жизнь прожить лишь однажды данным обещанием. Не менее прекрасна и Циала Инапшба, сыгравшая взрослую Софичку, чье молчание оказывается проницательнее и сильнее любых жарких речей. Все актеры, для многих из которых это первый подобный (и довольно неожиданный) опыт – кажется, не играют, а проживают свои дни перед объективом камеры, непосредственно улыбаясь, танцуя и провожая взглядом уходящее время.

«Софичка», снятая при поддержке Сокурова, его фонда «Пример интонации» и Минкульта – качественная выверенная до мелочей работа. Не кричащая, без заточенного драматизма, как, например, у ее коллеги Балагова, она медленно растекается в рамках жанра, не касаясь ноющих душевных ран. Это немного робкое и «беспроигрышное» начало для Киры Коваленко, которая наверняка еще представит российскому и мировому зрителю нечто более ей близкое и даже интимное.

Инна Син