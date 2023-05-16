Объявивший об уходе из кино Кантемир Балагов написал новый сценарий

По словам его продюсера, кинематографист не собирался уходить из профессии.

Продюсер Александр Роднянский [внесен в реестр иностранных агентов] объявил о том, что режиссер Кантемир Балагов работает над новым фильмом несмотря на то, что ранее заявил о своем уходе из кино.

В новом интервью для телеканала «Дождь» [деятельность организации признана в России экстремистской и запрещена] Роднянский назвал заявление Балагова «эмоциональным восклицанием талантливого молодого режиссера», вызвавшим неадекватную реакцию со стороны множества российских и зарубежных СМИ. По словам продюсера, своим заявлением Балагов лишь выразил эмоции по поводу «одного из многочисленных сюжетов, связанных с развитием фильма». Он также подчеркнул, что 31-летний режиссер не намерен уходить из профессии.

Роднянский добавил, что Благов написал сценарий для своего нового фильма на английском языке. В данный момент продюсер «детально» занимается этим текстом, и надеется, что съемки картины стартуют в этом году.

Балагов сообщил об уходе из кино в апреле, опубликовав в своих социальных сетях короткий пост:

«Я всё, закончился. Два фильма более чем достаточно».

После этого режиссер удалил все свои публичные аккаунты. Позже часть из них была восстановлена.