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Киноафиша Новости Объявивший об уходе из кино Кантемир Балагов написал новый сценарий

Объявивший об уходе из кино Кантемир Балагов написал новый сценарий

16 мая 2023 14:37
Объявивший об уходе из кино Кантемир Балагов написал новый сценарий

По словам его продюсера, кинематографист не собирался уходить из профессии.

Продюсер Александр Роднянский [внесен в реестр иностранных агентов] объявил о том, что режиссер Кантемир Балагов работает над новым фильмом несмотря на то, что ранее заявил о своем уходе из кино.

В новом интервью для телеканала «Дождь» [деятельность организации признана в России экстремистской и запрещена] Роднянский назвал заявление Балагова «эмоциональным восклицанием талантливого молодого режиссера», вызвавшим неадекватную реакцию со стороны множества российских и зарубежных СМИ. По словам продюсера, своим заявлением Балагов лишь выразил эмоции по поводу «одного из многочисленных сюжетов, связанных с развитием фильма». Он также подчеркнул, что 31-летний режиссер не намерен уходить из профессии.

Роднянский добавил, что Благов написал сценарий для своего нового фильма на английском языке. В данный момент продюсер «детально» занимается этим текстом, и надеется, что съемки картины стартуют в этом году.

Балагов сообщил об уходе из кино в апреле, опубликовав в своих социальных сетях короткий пост:

«Я всё, закончился. Два фильма более чем достаточно».

После этого режиссер удалил все свои публичные аккаунты. Позже часть из них была восстановлена.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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