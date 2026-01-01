Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Кантемир Балагов
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Награды и номинации Кантемира Балагова
Kantemir Balagov
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Награды
Награды и номинации Кантемира Балагова
Каннский кинофестиваль 2019
В некоторой перспективе
Победитель
«Особый взгляд» — лучший режиссёр
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2017
В некоторой перспективе
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Золотая камера
Номинант
Каннский кинофестиваль 2026
Directors' Fortnight Audience Award
Номинант
Кинотавр 2017
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Полнометражный фильм
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
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