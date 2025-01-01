Меню
Награды и номинации Милли Бобби Браун

Millie Bobby Brown
Награды и номинации Милли Бобби Браун
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018 MTV Movie & TV Awards 2018
Лучший актёр или актриса на ТВ
Победитель
Лучший поцелуй
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017 MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший актёр или актриса на ТВ
Победитель
Лучший герой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023 MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший бой
Номинант
 Лучший бой
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020 Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
