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Маз Джобрани
Маз Джобрани
Maz Jobrani
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Маз Джобрани
Maz Jobrani
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Дата рождения
26 февраля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Маза Джобрани
Родился 26 февраля 1972 года. Тегеран, Иран.
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Фильмография Маза Джобрани
Джимми — покоритель Америки
комедия
2016, США
5.0
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