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Киноафиша Сериалы Два Ивана

Два Ивана (2013 - 2013)

Dva Ivana 18+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Сериал «Два Ивана» – это мелодрама о последствиях разрушенного романа. Молодой паренек Иван Захаров возвращается из армии к своей невесте Оле, которая ждет ребенка. Но по пути он так бурно празднует дембель, что сам не помнит, как проводит ночь с дочкой участкового Таней. Разъяренный отец заставляет его жениться на обесчещенной девушке, о чем немедленно узнает Оля и от шока рожает прежде времени. Вскоре ее берет в жены честный парень и соглашается усыновить ее ребенка. У обоих пар рождаются сыновья, которых называют Иванами.

В ролях
В ролях
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова
Артем Алексеев
Артем Алексеев
Анатолий Руденко
Анатолий Руденко
Михаил Пшеничный
Михаил Пшеничный
Давид Петросян
Давид Петросян
Валерия Гуляева
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Два Ивана - Сезон 1 Сезон 1
2013, 4 эпизода
 
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