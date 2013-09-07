Сериал «Два Ивана» – это мелодрама о последствиях разрушенного романа. Молодой паренек Иван Захаров возвращается из армии к своей невесте Оле, которая ждет ребенка. Но по пути он так бурно празднует дембель, что сам не помнит, как проводит ночь с дочкой участкового Таней. Разъяренный отец заставляет его жениться на обесчещенной девушке, о чем немедленно узнает Оля и от шока рожает прежде времени. Вскоре ее берет в жены честный парень и соглашается усыновить ее ребенка. У обоих пар рождаются сыновья, которых называют Иванами.