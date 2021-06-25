Многоликий Сатьяджит Рай» — индийский сериал-антология, производством которого занималась американская стриминговая компания Netflix. В основу шоу легли рассказы известного писателя Сатьяджита Рая, каждый из которых написан в совершенно разных жанрах: от психологического триллера до сатирической комедии. Так, в первом эпизоде рассказывается про успешного бизнесмена, обладающего идеальной памятью. Однажды он случайно встречает женщину, которая знает о нем слишком много, но сам мужчина упорно не может ее вспомнить.