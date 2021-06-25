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Постер к сериалу Многоликий Сатьяджит Рай
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Киноафиша Сериалы Многоликий Сатьяджит Рай
Многоликий Сатьяджит Рай (2021 - …) Ray 16+
Год выпуска 2021
Страна Индия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 4 часа 0 минут
О чем сериал

Многоликий Сатьяджит Рай» — индийский сериал-антология, производством которого занималась американская стриминговая компания Netflix. В основу шоу легли рассказы известного писателя Сатьяджита Рая, каждый из которых написан в совершенно разных жанрах: от психологического триллера до сатирической комедии. Так, в первом эпизоде рассказывается про успешного бизнесмена, обладающего идеальной памятью. Однажды он случайно встречает женщину, которая знает о нем слишком много, но сам мужчина упорно не может ее вспомнить.

 

Многоликий Сатьяджит Рай - трейлер
Многоликий Сатьяджит Рай
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Али Фазал
Али Фазал
Манодж Баджпаи
Манодж Баджпаи
Гаджрадж Рао
Раджеш Шарма
Кэй Кэй Менон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Многоликий Сатьяджит Рай - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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