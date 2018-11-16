Сериал «Мирзапур» – это индийский криминальный боевик о последствиях шокирующего происшествия на одной свадьбе. Миллионер и криминальный лидер Акхандананд Трипати собирается выгодно женить своего непутевого сына Мунну на дочери известного юриста. Но в самый разгар празднества в зал врываются вооруженные люди. Не обходится без жертв, а бракосочетание срывается. Родственники невесты обвиняют во всем людей Трипати. Найти истинного виновника произошедшего могут лишь сыновья адвоката Гудду и Баблу Пандит.