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Постер сериала Мирзапур
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Киноафиша Сериалы Мирзапур

Мирзапур (2018 - …)

Mirzapur 18+
Год выпуска 2018
Страна Индия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 29 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал «Мирзапур» – это индийский криминальный боевик о последствиях шокирующего происшествия на одной свадьбе. Миллионер и криминальный лидер Акхандананд Трипати собирается выгодно женить своего непутевого сына Мунну на дочери известного юриста. Но в самый разгар празднества в зал врываются вооруженные люди. Не обходится без жертв, а бракосочетание срывается. Родственники невесты обвиняют во всем людей Трипати. Найти истинного виновника произошедшего могут лишь сыновья адвоката Гудду и Баблу Пандит.

Мирзапур - трейлер первого сезона
Мирзапур  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Кулбхушан Харбанда
Али Фазал
Али Фазал
Дивиенду Шарма
Панкадж Трипати
Панкадж Трипати
Шиба Чадха
Амит Сиал
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Сезоны
Мирзапур - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 9 эпизодов
 
Мирзапур - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 10 эпизодов
 
Мирзапур - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2024, 10 эпизодов
 
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