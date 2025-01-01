Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александр Михайлов
Киноафиша
Персоны
Александр Михайлов
Александр Михайлов
Дата рождения
25 ноября 1993
Возраст
31 год
Знак зодиака
Стрелец
Популярные фильмы
6.3
Гриша Субботин
(2022)
5.2
Мама будет против
(2023)
Фильмография Александр Михайлов
Жанр
Все
Комедия
Год
Все
2023
2022
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
5.2
Мама будет против
комедия
2023, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.3
Гриша Субботин
Grisha Subbotin
комедия
2022, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
«Мистика не мое… смотреть не буду»: этот комментарий зрителя точно описал раскол вокруг сериала «Зверобой-2»
Кто обошел «Триггер» и «Метод»? Неожиданный лидер рейтингов Первого канала — в главный ролях великолепный Юра Боисов
Не казнь Неда и не Красная свадьба: «Игра престолов» намекнула на гибель Старков еще в первых сериях, а этого никто и не заметил
Очки «мымры», профессия Нади, Мягков без голоса: на 11/11 вопросов о шедеврах Рязанова ответят лишь 5% киноманов – а вы справитесь?
Юлию Пересильд официально убрали из списка лучших актрис: подсидела скандальная молодая звезда сказок
Культовый маньяк, горе-космонавт и Джокер: лишь 3 актера могут заменить Деппа-Воробья в «Пиратах…» так, чтоб не было мучительно больно
«Это мой натуральный цвет»: только преданные зрители вспомнят 5/5 фильмов СССР по кадрам с блондинками (тест)
«Это полная чушь»: пока зрители 10+ лет нахваливают «Интерстеллар», ученые нашли глупый ляп – перекрывает все старания Нолана
Фанатам «Нарко» зайдет: бразильская новинка отправилась на вершину топа Netflix с 5 900 000 просмотров — и тут не 300 серий, а всего 8
На Letterboxd назвали лучшие «женские» фильмы в истории: без «Сумерек» с «Поттером» хотя бы в топ-10 (но с «Интерстелларом»!)
«Просто потрясающая»: Бобби Браун попала в «Очень странные дела» благодаря Кингу, впечатлила его в другом сериале
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667