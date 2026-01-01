Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Алекс Манугян
Alex Manugian
Алекс Манугян
Alex Manugian
Карьера
Сценарист, Актер
Актерское амплуа
Фантастический герой, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.8
Анатомия страсти
(2005)
7.1
Связь
(2013)
Фильмография Алекс Манугян
7.1
Связь
Coherence
фантастика, триллер
2013, США
7.8
Анатомия страсти
драма, мелодрама
2005, США
