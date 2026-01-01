Оповещения от Киноафиши
Алекс Манугян
Алекс Манугян Alex Manugian
Алекс Манугян

Alex Manugian

Карьера
Сценарист, Актер
Актерское амплуа
Фантастический герой, Герой триллеров

Популярные фильмы

Фильмография Алекс Манугян

Жанр
Год
Связь 7.1
Связь Coherence
фантастика, триллер 2013, США
Анатомия страсти 7.8
Анатомия страсти
драма, мелодрама 2005, США
