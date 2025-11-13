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Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
Alice in Wonderland
США / приключения, семейный, фэнтези / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Сабрина Карпентер
Alice
Режиссер
Лорин Скафария
Сценарист
Lewis Carroll
,
Ross Evans
,
Лорин Скафария
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Производство
Alloy Entertainment, At Last Productions, Marc Platt Productions
Другие названия
Untitled Alice in Wonderland Musical, Alice, Alice Imedemaal, Alice in Wonderland
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Обновлено 13 ноября 2025
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