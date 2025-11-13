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Киноафиша Фильмы Алиса в Стране чудес

Алиса в Стране чудес

Alice in Wonderland
США / приключения, семейный, фэнтези / 18+

В ролях

Сабрина Карпентер
Сабрина Карпентер
Alice
Режиссер Лорин Скафария
Сценарист Lewis Carroll, Ross Evans, Лорин Скафария
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Производство Alloy Entertainment, At Last Productions, Marc Platt Productions
Другие названия
Untitled Alice in Wonderland Musical, Alice, Alice Imedemaal, Alice in Wonderland

Рейтинг фильма

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Обновлено 13 ноября 2025

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