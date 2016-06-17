Действие корейского сериала «38-я опергруппа» разворачивается в Сеуле. В центре событий оказывается странный тандем: бывший преступник и поймавшие его полицейские сговариваются, чтобы заставить скупых богатеев исправно платить налоги. Главные герои служат в специальном полицейском подразделении, представители которого занимаются расследованием преступлений, связанных с уклонением от налогов. Содействие им оказывает знаменитый аферист, которому отлично известны различные способы финансовых махинаций.