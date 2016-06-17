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Постер к сериалу 38-я опергруппа
Постер к сериалу 38-я опергруппа
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Киноафиша Сериалы 38-я опергруппа

38-я опергруппа (2016 - 2016)

Police Unit 38 16+
Год выпуска 2016
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал OCN
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут
О чем сериал

Действие корейского сериала «38-я опергруппа» разворачивается в Сеуле. В центре событий оказывается странный тандем: бывший преступник и поймавшие его полицейские сговариваются, чтобы заставить скупых богатеев исправно платить налоги. Главные герои служат в специальном полицейском подразделении, представители которого занимаются расследованием преступлений, связанных с уклонением от налогов. Содействие им оказывает знаменитый аферист, которому отлично известны различные способы финансовых махинаций. 

В ролях
В ролях
Ма Дон-сок
Ма Дон-сок
Ким Бён-чхун
Ким Бён-чхун
Со Ин-гук
Со Ин-гук
Ан Нэ-сан
Чо У-джин
Чхве Су-ён
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
38-я опергруппа - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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