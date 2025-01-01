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Фильмография
Ким Сон-гюн
Kim Seong-gyoon
Киноафиша
Персоны
Ким Сон-гюн
Ким Сон-гюн
Kim Seong-gyoon
Дата рождения
5 июля 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Тэгу, Южная Корея
Популярные фильмы
9.0
Слабый герой
(2022)
8.4
Лунные влюблённые – Алые сердца: Корё
(2016)
7.8
Королевство
(2019)
Фильмография Ким Сон-гюн
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
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Семейный
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Актер
21
Девять пазлов
криминал, триллер, детектив
2025, Южная Корея
7
Офицер Черный пояс
Mudosilmugwan
боевик, комедия, криминал
2024, Южная Корея
Смотреть трейлер
Перемещение
драма, боевик, фэнтези
2023, Южная Корея
Адвокат по разводам Син
драма
2023, Южная Корея
6.4
Объект преследования
Taget
криминал, детектив, триллер
2023, Южная Корея
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7.6
Переворот 12.12
Seoul-ui bom
боевик, драма, исторический
2023, Южная Корея
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Сетка
фантастика, боевик, фэнтези, триллер
2022, Южная Корея
9
Слабый герой
драма, криминал
2022, Япония
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Король свиней
драма, триллер, детектив
2022, Южная Корея
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6.6
Битва у острова Хансан
Hansan: Yongui chulhyeon
боевик, драма, исторический
2022, Южная Корея
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Охотник за дезертирами
драма, криминал, триллер
2021, Южная Корея
6.4
Обрушение
Singkeuhol
боевик, комедия, драма
2021, Южная Корея
Смотреть трейлер
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Часть твоего разума
драма, мелодрама
2020, Южная Корея
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7.8
Королевство
ужасы, триллер, исторический
2019, США/Южная Корея
Вспыльчивый священник
драма, криминал, комедия
2019, Южная Корея
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7.1
Гангстер, коп и дьявол
Akinjeon
боевик, триллер, криминал
2019, Южная Корея
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5.3
Король динозавров
Dino King 3D: Journey to Fire Mountain
анимация, приключения, семейный
2017, Китай / Южная Корея
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8.4
Лунные влюблённые – Алые сердца: Корё
фэнтези, мелодрама, исторический
2016, Южная Корея
7.8
Вернуться в 1988
драма, комедия, мелодрама
2015, Южная Корея
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•••
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Вернуться в 1994
драма, комедия, мелодрама
2013, Южная Корея
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6.8
Подозреваемый
Yong-eui-ja
боевик, триллер
2013, Южная Корея
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