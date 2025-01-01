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Ким Сон-гюн
Ким Сон-гюн Kim Seong-gyoon
Киноафиша Персоны Ким Сон-гюн

Ким Сон-гюн

Kim Seong-gyoon

Дата рождения
5 июля 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Тэгу, Южная Корея

Популярные фильмы

Слабый герой 9.0
Слабый герой (2022)
Лунные влюблённые – Алые сердца: Корё 8.4
Лунные влюблённые – Алые сердца: Корё (2016)
Королевство 7.8
Королевство (2019)

Фильмография Ким Сон-гюн

Жанр
Год
Все 21 Фильмы 8 Сериалы 13 Актер 21
Девять пазлов
Девять пазлов
криминал, триллер, детектив 2025, Южная Корея
Офицер Черный пояс 7
Офицер Черный пояс Mudosilmugwan
боевик, комедия, криминал 2024, Южная Корея
Смотреть трейлер
Перемещение
Перемещение
драма, боевик, фэнтези 2023, Южная Корея
Адвокат по разводам Син
Адвокат по разводам Син
драма 2023, Южная Корея
Объект преследования 6.4
Объект преследования Taget
криминал, детектив, триллер 2023, Южная Корея
Переворот 12.12 7.6
Переворот 12.12 Seoul-ui bom
боевик, драма, исторический 2023, Южная Корея
Сетка
Сетка
фантастика, боевик, фэнтези, триллер 2022, Южная Корея
Слабый герой 9
Слабый герой
драма, криминал 2022, Япония
Король свиней
Король свиней
драма, триллер, детектив 2022, Южная Корея
Битва у острова Хансан 6.6
Битва у острова Хансан Hansan: Yongui chulhyeon
боевик, драма, исторический 2022, Южная Корея
Охотник за дезертирами
Охотник за дезертирами
драма, криминал, триллер 2021, Южная Корея
Обрушение 6.4
Обрушение Singkeuhol
боевик, комедия, драма 2021, Южная Корея
Смотреть трейлер
Часть твоего разума
Часть твоего разума
драма, мелодрама 2020, Южная Корея
Королевство 7.8
Королевство
ужасы, триллер, исторический 2019, США/Южная Корея
Вспыльчивый священник
Вспыльчивый священник
драма, криминал, комедия 2019, Южная Корея
Гангстер, коп и дьявол 7.1
Гангстер, коп и дьявол Akinjeon
боевик, триллер, криминал 2019, Южная Корея
Король динозавров 5.3
Король динозавров Dino King 3D: Journey to Fire Mountain
анимация, приключения, семейный 2017, Китай / Южная Корея
Смотреть трейлер
Лунные влюблённые – Алые сердца: Корё 8.4
Лунные влюблённые – Алые сердца: Корё
фэнтези, мелодрама, исторический 2016, Южная Корея
Вернуться в 1988 7.8
Вернуться в 1988
драма, комедия, мелодрама 2015, Южная Корея
Вернуться в 1994
Вернуться в 1994
драма, комедия, мелодрама 2013, Южная Корея
Подозреваемый 6.8
Подозреваемый Yong-eui-ja
боевик, триллер 2013, Южная Корея
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