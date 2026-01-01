Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Албану Жерониму
Albano Jerónimo
Албану Жерониму
Албану Жерониму
Albano Jerónimo
Дата рождения
30 июля 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Альяндра, Португалия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.3
Дары моря
(2023)
6.7
Поместье
(2019)
6.4
Banzo
(2024)
Фильмография Албану Жерониму
Жанр
Все
Боевик
Драма
Триллер
Год
Все
2024
2023
2019
2016
Все
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Актер
4
6.4
Banzo
Banzo
драма
2024, Франция / Германия / Нидерланды / Португалия
7.3
Дары моря
драма, боевик, триллер
2023, Португалия
6.7
Поместье
A Herdade
драма
2019, Португалия
5.7
Фаду
Fado
триллер, драма
2016, Германия / Португалия
