Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сезон охоты» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Албану Жерониму
Албану Жерониму Albano Jerónimo
Киноафиша Персоны Албану Жерониму

Албану Жерониму

Albano Jerónimo

Дата рождения
30 июля 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Альяндра, Португалия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков

Популярные фильмы

Дары моря 7.3
Дары моря (2023)
Поместье 6.7
Поместье (2019)
Banzo 6.4
Banzo (2024)

Фильмография Албану Жерониму

Жанр
Год
Banzo 6.4
Banzo Banzo
драма 2024, Франция / Германия / Нидерланды / Португалия
Дары моря 7.3
Дары моря
драма, боевик, триллер 2023, Португалия
Поместье 6.7
Поместье A Herdade
драма 2019, Португалия
Фаду 5.7
Фаду Fado
триллер, драма 2016, Германия / Португалия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше