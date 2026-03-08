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Постер фильма Another League
6.5
Киноафиша Фильмы Another League
6.5

Another League

, 2026
Pioneras: solo querían jugar
Испания, Португалия / драма
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Постер фильма Another League
6.5
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Sofía de Iznájar
Nati
Bruna Lucadamo
Belén
Даниэль Ибаньес
Rafael Muga
Айкса Виллагран
Edelmira
Элена Ирурета
Элена Ирурета
Хосе Тронкосо
Manolo
Хорди Санчес
Албану Жерониму
Албану Жерониму
Leire Aguiar
Ana
Пепа Аниорте
Reme
Alejandro Casaseca
Ignacio
Carmen Flores
Rosa
Режиссер Марта Диас де Лопе Диас
Сценарист Марта Диас де Лопе Диас, Zebina Guerra
Композитор Sérgio Silva
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания / Португалия
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 8 марта 2026
Дата выхода
5 июня 2026 Испания
21 октября 2026 Франция
Сборы в мире $136 938
Производство Bando à Parte, Cine365 Films, Ciudadano Ciskul
Другие названия
Pioneras: solo querían jugar, Another League

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb

Отзывы о фильме

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