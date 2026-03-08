В ролях
Даниэль Ибаньес
Rafael Muga
Alejandro Casaseca
Ignacio
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Марта Диас де Лопе Диас
Сценарист
Марта Диас де Лопе Диас, Zebina Guerra
Композитор
Sérgio Silva
Детали фильма
Страна
Испания / Португалия
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
8 марта 2026
Дата выхода
|5 июня 2026
|Испания
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|21 октября 2026
|Франция
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Сборы в мире
$136 938
Производство
Bando à Parte, Cine365 Films, Ciudadano Ciskul
Другие названия
Pioneras: solo querían jugar, Another League