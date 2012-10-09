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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Олгерт Кродерс
Olgert Kroders
Киноафиша
Персоны
Олгерт Кродерс
Олгерт Кродерс
Olgert Kroders
Дата рождения
9 августа 1921
Возраст
91 год
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
9 октября 2012
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Фантастический герой
,
Драматический актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.0
Никколо Паганини
(1982)
6.2
Отряд особого назначения
(1978)
6.1
Молчание доктора Ивенса
(1973)
Фильмография Олгерт Кродерс
5.9
Контракт века
Kontrakt veka
исторический
1985, СССР
5.9
Завещание профессора Доуэля
Zaveshchaniye professora Douelya
фантастика, драма
1984, СССР
7
Никколо Паганини
Nicolo Paganini
драма, биография
1982, СССР / Болгария
6.2
Отряд особого назначения
Otryad osobogo naznacheniya
приключения, военный
1978, СССР
6.1
Молчание доктора Ивенса
Molchaniye doktora Ivensa
фантастика
1973, СССР
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