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Постер к сериалу Код на миллиард долларов
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мало голосов Рейтинг IMDb: 8
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8
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Киноафиша Сериалы Код на миллиард долларов
Код на миллиард долларов (2021 - 2021) The Billion Dollar Code 18+
Год выпуска 2021
Страна Германия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 7 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 4 часа 28 минут
О чем сериал

Немецкий сериал «Код на миллиард долларов» рассказывает о команде, создавшей одно из важнейших изобретений компьютерной эры. В 1995 году компания Google представляет первую в истории трехмерную карту Земли. Однако программисты из Германии уверяют, что они придумали аналогичную разработку годом раньше. Выясняется, что программы Google Earth и Terra Vision действительно полностью копируют друг друга. Вот только кто из разработчиков был первым? Доказать свое авторское право на идею – значит стать миллиардером.

Код на миллиард долларов - трейлер
Код на миллиард долларов
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Марк Вашке
Марк Вашке
Бьорн Фрайберг
Бьорн Фрайберг
Мизель Матичевич
Мизель Матичевич
Леонард Шайхер
Леонард Шайхер
Мариус Арендт
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Код на миллиард долларов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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