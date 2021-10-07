Немецкий сериал «Код на миллиард долларов» рассказывает о команде, создавшей одно из важнейших изобретений компьютерной эры. В 1995 году компания Google представляет первую в истории трехмерную карту Земли. Однако программисты из Германии уверяют, что они придумали аналогичную разработку годом раньше. Выясняется, что программы Google Earth и Terra Vision действительно полностью копируют друг друга. Вот только кто из разработчиков был первым? Доказать свое авторское право на идею – значит стать миллиардером.