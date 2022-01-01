Мусорный город, 2022

Жанр: драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Продолжительность 1 час 38 минут Год выпуска 2022 Режиссер Ахмад Бахрами В ролях Баран Косари Али Багери Бабак Карими Бехзад Дорани Все актеры и съемочная группа 1 постер

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