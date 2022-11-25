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Мусорный город
6.0
Мусорный город
, 2022
Shahre Khamoush
Иран / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
6.0
В ролях
Баран Косари
Bemani
Али Багери
Ebi
Бабак Карими
Mohandes
Бехзад Дорани
Doctor
Mohsen Mehri Deravi
Ali Bagheri
Ebi
Karim Sharahi
Habib Sharahi
Режиссер
Ахмад Бахрами
Сценарист
Ахмад Бахрами
Композитор
Фавад Джахраман
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Иран
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
25 ноября 2022
Другие названия
Shahre Khamoush, The Wastetown, Prügilinn, The Wasteman
Еще
Рейтинг фильма
6.0
Оцените
23
голоса
5.1
IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге
3252
В жанре «драма»
1238
В фильмах Ирана
2
В фильмах 2022 года
144
Обновлено 13 ноября 2022
Отзывы о фильме
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