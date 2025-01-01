Меню
Сатьяджит Рай
Награды
Награды и номинации Сатьяджита Рая
Satyajit Ray
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Сатьяджита Рая
Оскар 1992
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Каннский кинофестиваль 1956
Лучший документальный фильм о людях
Победитель
Премия OCIC – особое упоминание
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1984
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1962
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1958
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1982
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1972
FIPRESCI Prize
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1957
Golden Lion
Победитель
Best Film
Победитель
FIPRESCI Prize
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1965
Golden Lion
Номинант
ММКФ 1979
Почетный приз
Победитель
Берлинале 1973
Золотой берлинский медведь
Победитель
Берлинале 1966
Особое упоминание
Победитель
Премия UNICRIT
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1965
Лучший режиссер
Победитель
Премия OCIC
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1964
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1978
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1970
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1969
Золотой берлинский медведь
Номинант
ММКФ 1959
Гран При
Номинант
