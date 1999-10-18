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Постер фильма Пан Тадеуш
6.1
Киноафиша Фильмы Пан Тадеуш
6.1

Пан Тадеуш

, 1999
Pan Tadeusz
Польша, Франция / драма, исторический, мелодрама / 18+
Постер фильма Пан Тадеуш
6.1

О фильме

Европа. 1811 год. После раздела Речи Посполитой часть литовских и польских земель отошла к России. Поляки стремятся к независимости и свободе. Это их стремление выливается в открытое вооруженное выступление против российской армии, в надежде на скорейшую поддержку двинувшихся на восток войск Наполеона. На фоне всех этих событий — любовь молодого польского офицера пана Тадеуша и очаровательной Софии, принадлежащих к двум враждующим семьям, подобно ситуации в знаменитой шекспировской трагедии. Находясь на рубеже великих поворотов истории, никто из героев и не подозревает, что ждет их впереди…

В ролях

Богуслав Линда
Богуслав Линда
Priest Robak
Даниэль Ольбрыхский
Даниэль Ольбрыхский
Gerwazy
Гражина Шаполовска
Гражина Шаполовска
Telimena
Анджей Северин
Sedzia Soplica
Михал Жебровский
Михал Жебровский
Tadeusz
Марек Кондрат
Count Horeszko
Кшиштоф Кольбергер
Adam Mickiewicz
Алиция Бахледа
Zosia Horeszkówna
Ежи Треля
Ежи Треля
Podkomorzy
Ежи Гралек
Wojski
Мариан Кочиняк
Пётр Гонсовский
Пётр Гонсовский
Режиссер Анджей Вайда
Сценарист Анджей Вайда, Пётр Верещняк, Адам Мицкевич, Jan Nowina-Zarzycki
Композитор Войцех Киляр
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша / Франция
Продолжительность 2 часа 27 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 18 октября 1999
Дата выхода
25 января 2001 Венгрия
18 мая 2001 Испания
2 ноября 1999 Литва
9 февраля 2026 Польша
21 января 2000 США
5 апреля 2001 Словакия
22 марта 2000 Франция
14 сентября 2000 Чехия 12+
11 октября 2000 Швеция
19 мая 2000 Эстония
16 декабря 2000 Япония
Бюджет 12 500 000 PLN
Производство Agencja Produkcji Filmowej, Apollo Film, Canal+ Polska
Другие названия
Pan Tadeusz, Пан Тадеуш, Herr Tadeusz, Pan Tadeáš, Pan Tadeusz - Quand Napoléon traversait le Niemen, Pan Tadeusz: Dernière incursion en Lituanie, Pan Tadeusz: The Last Foray in Lithuania, パン・タデウシュ物語, Sir Thaddeus, Sir Thaddeus, or the Last Lithuanian Foray, Pan Tadeusz oder die letzte Fehde in Litauen

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 6 февраля 2026

Отзывы о фильме

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