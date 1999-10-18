Польша, Франция / драма, исторический, мелодрама / 18+
6.1
О фильме
Европа. 1811 год. После раздела Речи Посполитой часть литовских и польских земель отошла к России. Поляки стремятся к независимости и свободе. Это их стремление выливается в открытое вооруженное выступление против российской армии, в надежде на скорейшую поддержку двинувшихся на восток войск Наполеона. На фоне всех этих событий — любовь молодого польского офицера пана Тадеуша и очаровательной Софии, принадлежащих к двум враждующим семьям, подобно ситуации в знаменитой шекспировской трагедии. Находясь на рубеже великих поворотов истории, никто из героев и не подозревает, что ждет их впереди…
ПроизводствоAgencja Produkcji Filmowej, Apollo Film, Canal+ Polska
Другие названия
Pan Tadeusz, Пан Тадеуш, Herr Tadeusz, Pan Tadeáš, Pan Tadeusz - Quand Napoléon traversait le Niemen, Pan Tadeusz: Dernière incursion en Lituanie, Pan Tadeusz: The Last Foray in Lithuania, パン・タデウシュ物語, Sir Thaddeus, Sir Thaddeus, or the Last Lithuanian Foray, Pan Tadeusz oder die letzte Fehde in Litauen
Рейтинг фильма
6.1
Оцените10 голосов
6.1IMDb
Обновлено 6 февраля 2026
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