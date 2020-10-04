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Киноафиша Сериалы Воспитание чувств
Воспитание чувств (2020 - 2020) Виховання почуттів 16+
Год выпуска 2020
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Драматический сериал «Воспитание чувств» рассказывает историю двух сестер, рано оставшихся без родительской опеки. После семейной трагедии старшая семнадцатилетняя Снежана берет на себя заботу о младшей сестренке Марине. Она жертвует лучшими годами своей собственной жизни, чтобы дать ей все, в чем нуждается каждый ребенок. Спустя несколько лет Снежане все же удается найти свое счастье. Она выходит замуж за любимого мужчину. Только вот все идет не по плану, и в семье возникает любовный треугольник.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Андрей Чернышов
Андрей Чернышов
Дана Абызова
Дана Абызова
Александр Бегма
Вера Кобзарь
Екатерина Вишневая
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Воспитание чувств - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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