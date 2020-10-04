Драматический сериал «Воспитание чувств» рассказывает историю двух сестер, рано оставшихся без родительской опеки. После семейной трагедии старшая семнадцатилетняя Снежана берет на себя заботу о младшей сестренке Марине. Она жертвует лучшими годами своей собственной жизни, чтобы дать ей все, в чем нуждается каждый ребенок. Спустя несколько лет Снежане все же удается найти свое счастье. Она выходит замуж за любимого мужчину. Только вот все идет не по плану, и в семье возникает любовный треугольник.