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Киноафиша Сериалы На твоей стороне
На твоей стороне (2019 - 2020) На твоей стороне 16+
Год выпуска 2019
Страна Украина
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Україна
Телеканал Домашний
Продолжительность 36 часов 48 минут
О чем сериал

Сериал «На твоей стороне» рассказывает о невозможной, на первый взгляд, любви женщины-нейрохирурга и жестокого преступника. Настя ежедневно спасает человеческие жизни, а Максим их отнимает. Она живет по законам чести и морали, а он – по правилам преступного мира. Однако когда эти двое знакомятся, непреодолимая стена между ними рушится. Они заглядывают в души друг друга и понимают, что уже не могут быть порознь. Теперь Насте грозит смертельная опасность. Чтобы спастись, ей нужно выйти замуж за убийцу.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дана Абызова
Дана Абызова
Ирина Мельник
Ирина Новак
Сергей Радченко
Федор Гуринец
Федор Гуринец
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
На твоей стороне - Сезон 1 Сезон 1
2019, 24 эпизода
 
На твоей стороне - Сезон 2 Сезон 2
2020, 24 эпизода
 
Кадры из сериала
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