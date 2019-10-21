Сериал «На твоей стороне» рассказывает о невозможной, на первый взгляд, любви женщины-нейрохирурга и жестокого преступника. Настя ежедневно спасает человеческие жизни, а Максим их отнимает. Она живет по законам чести и морали, а он – по правилам преступного мира. Однако когда эти двое знакомятся, непреодолимая стена между ними рушится. Они заглядывают в души друг друга и понимают, что уже не могут быть порознь. Теперь Насте грозит смертельная опасность. Чтобы спастись, ей нужно выйти замуж за убийцу.