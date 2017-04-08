Детективный сериал с элементами мелодрамы о том, что за содеянное в прошлом зло рано или поздно придётся платить.

Детективно-любовный сериал, или, по словам его авторов, «Десять негритят» в миниатюре. «Улыбкой лиса» в фильме называют волшебный напиток, который изобрели в студенческие годы друзья-биохимики. На самом деле, в нём нет ничего мистического, но однокашники пьют его каждый год в канун Хэллоуина. Однажды на такой вечер явился давно изгнанный из круга друзей бывший студент, умник по прозвищу Академик. Некогда были опубликованы скандальные фото с ним, знакомые отвернулись от Академика, перед ним закрылись двери в аспирантуру. Больше всех тогда радовался Балагур, соперник Академика в борьбе за сердце прекрасной Татьяны. Когда опозоренный друг исчез, как раз Балагур стал Татьяниным мужем. А теперь, когда Академик вернулся, Балагур умер сразу после ужина. Разгадывать тайну придётся Татьяне. И она уже успела узнать, что никаких фотографий тогда не было. Подлог совершили два человека: Балагур и... собственный отец Тани! Сможет ли Академик спустя годы простить это, или теперь им движет только месть?

