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Постер сериала Улыбка Лиса
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Киноафиша Сериалы Улыбка Лиса

Улыбка Лиса (2017 - 2017)

Ulybka lisa 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Детективный сериал с элементами мелодрамы о том, что за содеянное в прошлом зло рано или поздно придётся платить.
Детективно-любовный сериал, или, по словам его авторов, «Десять негритят» в миниатюре. «Улыбкой лиса» в фильме называют волшебный напиток, который изобрели в студенческие годы друзья-биохимики. На самом деле, в нём нет ничего мистического, но однокашники пьют его каждый год в канун Хэллоуина. Однажды на такой вечер явился давно изгнанный из круга друзей бывший студент, умник по прозвищу Академик. Некогда были опубликованы скандальные фото с ним, знакомые отвернулись от Академика, перед ним закрылись двери в аспирантуру. Больше всех тогда радовался Балагур, соперник Академика в борьбе за сердце прекрасной Татьяны. Когда опозоренный друг исчез, как раз Балагур стал Татьяниным мужем. А теперь, когда Академик вернулся, Балагур умер сразу после ужина. Разгадывать тайну придётся Татьяне. И она уже успела узнать, что никаких фотографий тогда не было. Подлог совершили два человека: Балагур и... собственный отец Тани! Сможет ли Академик спустя годы простить это, или теперь им движет только месть?
 

В ролях
В ролях
Алиса Варова
Валентин Кузнецов
Галина Сумина
Максим Меркулов
Максим Меркулов
Дана Абызова
Дана Абызова
Михаил Тарабукин
Михаил Тарабукин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Сезоны
Улыбка Лиса - Сезон 1 Сезон 1
2017, 4 эпизода
 
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