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Постер к сериалу Любовь с ароматом кофе
Постер к сериалу Любовь с ароматом кофе
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Киноафиша Сериалы Любовь с ароматом кофе
Любовь с ароматом кофе (2020 - 2020) Любовь с ароматом кофе 16+
Год выпуска 2020
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Україна
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Украинский мелодраматический мини-сериал «Любовь с ароматом кофе» – это история о красивой молодой женщине по имени Аля, которая в одиночку воспитывает пятилетнего ребенка. Чтобы обеспечить себя и своего ребенка, Катя устраивается на работу баристой. Мужчина, в которого Аля была влюблена, оставил ее с малышом на произвол судьбы. Девушка приняла решение, что больше никогда не будет доверять мужчинам. Но все меняется после ее встречи с Гошей. Обаятельный мужчина кажется ей надежным и решительным...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Тимофей Каратаев
Тимофей Каратаев
Дана Абызова
Дана Абызова
Ирина Мельник
Наталия Васько
Наталия Васько
Сергей Дзялик
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Любовь с ароматом кофе - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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