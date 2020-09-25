Украинский мелодраматический мини-сериал «Любовь с ароматом кофе» – это история о красивой молодой женщине по имени Аля, которая в одиночку воспитывает пятилетнего ребенка. Чтобы обеспечить себя и своего ребенка, Катя устраивается на работу баристой. Мужчина, в которого Аля была влюблена, оставил ее с малышом на произвол судьбы. Девушка приняла решение, что больше никогда не будет доверять мужчинам. Но все меняется после ее встречи с Гошей. Обаятельный мужчина кажется ей надежным и решительным...