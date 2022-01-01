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О персоне
Фильмография
Лилит Штангенберг
Lilith Stangenberg
Киноафиша
Персоны
Лилит Штангенберг
Лилит Штангенберг
Lilith Stangenberg
Дата рождения
14 августа 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Берлин, Германия
Популярные фильмы
Дикое
(2016)
6.5
Кровопийцы
(2021)
6.428571
Проклятие черного паука
(2022)
6.3
Фильмография Лилит Штангенберг
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мистика
Ужасы
Год
Все
2022
2021
2020
2016
Все
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Актриса
4
6.3
Проклятие черного паука
Die Schwarze Spinne
драма
2022, Венгрия / Швейцария
6.4
Кровопийцы
Blutsauger
комедия, ужасы
2021, Германия
Жить
драма, ужасы, мистика
2020, Германия
6.5
Дикое
Wild
драма
2016, Германия
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