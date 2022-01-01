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Лилит Штангенберг
Лилит Штангенберг Lilith Stangenberg
Киноафиша Персоны Лилит Штангенберг

Лилит Штангенберг

Lilith Stangenberg

Дата рождения
14 августа 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Берлин, Германия

Популярные фильмы

Дикое
Дикое (2016)
6.5
Кровопийцы
Кровопийцы (2021)
6.428571
Проклятие черного паука
Проклятие черного паука (2022)
6.3

Фильмография Лилит Штангенберг

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 3 Сериалы 1 Актриса 4
Проклятие черного паука 6.3
Проклятие черного паука Die Schwarze Spinne
драма 2022, Венгрия / Швейцария
Кровопийцы 6.4
Кровопийцы Blutsauger
комедия, ужасы 2021, Германия
Жить
Жить
драма, ужасы, мистика 2020, Германия
Дикое 6.5
Дикое Wild
драма 2016, Германия
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