«Превратности разума»: Рецензия Киноафиши

Польский математик Станислав Улам (Филипп Тлокински), уроженец Львова и любитель карточных игр, в конце 1930-х годов получает приглашение в Гарвард и уезжает в Америку вместе с младшим братом Адамом (Матеуш Вецлавек). Его успехи не остаются незамеченными. Через несколько лет Улам становится участником «Проекта Манхэттен» - тайной американской программы по разработке ядерного оружия. Исследования ведутся в маленьком городке Лос-Аламос в штате Нью-Мексико. Среди собравшихся там ученых много иммигрантов из Европы. Создание бомбы для них – способ окончить Вторую мировую войну, уничтожившую их семьи. Однако Улама на протяжении всех лет работы не перестают мучить вопросы этического свойства, адресованные не только научному сообществу Лос-Аламосской лаборатории, но и самому себе. Главный из них: можно ли использовать науку для массового убийства сотен тысяч людей?

За полтора часа экранного времени зрителю успевают показать важнейших ученых XX века. Захватывающую биографическую драму можно было бы снять о любом из них. Отличным героем стал бы, например, Роберт Оппенгеймер, научный руководитель Манхэттенского проекта. Или Джон фон Нейман (Фабиан Котецки) – близкий друг Улама, заложивший основы учения об архитектуре вычислительных машин. Или Клаус Фукс – немецкий физик-теоретик, работавший в Лос-Аламосе и позже передавший сведения о первом испытании атомной бомбы советской разведке. Историю можно было бы рассказать и с женской точки зрения: супруга Станислава Улама Франсуаза (в фильме ее играет француженка Эстер Гаррель, сестра актера Луи Гарреля) оставила подробные мемуары о жизни в закрытом городке, сплошь населенном гениальными физиками, химиками и математиками.

Превратности разума

Но авторы «Превратностей разума» выбрали в качестве сценарной основы автобиографию самого Улама, урезав ее до нескольких десятилетий. В фильме нет ничего о юности ученого во Львове, а также о его последних годах, проведенных в разных американских университетах. Составить представление о научной деятельности персонажа тоже довольно сложно, еврейские анекдоты с экрана звучат чаще, чем математические формулы. Отсутствуют напрашивающиеся флэшбеки, которые показали бы Европу в огне войны: члены семьи Улама, как и родственники его жены Франсуазы, стали жертвами Холокоста.

Действие фильма почти целиком замкнуто в Лос-Аламосе, во внешне уютном мире однотипных одноэтажных домиков и прокуренных кабинетов. В оригинале картина называется «Adventures of a Mathematician», но под словом «adventures» тут, конечно, подразумеваются не «приключения» (их в биографии Улама как раз было немного), а «переживания» или «дерзновения». Главная задача режиссера Торстена Клайна – описать то, чем жили европейские ученые, создававшие в разгар войны новое смертоносное оружие. Эмиграция потребовала от них частичного отказа от собственной идентичности, от собственного прошлого: недаром Станислава на новом месте быстро переименовывают в Стэна. Их фронтом была лаборатория, но они, разумеется, не могли не думать о том, как сильно созданные для них тепличные условия отличаются от условий, в которых воевали их соотечественники по другую сторону Атлантики.

Превратности разума

Несмотря на замечательную игру польского актера Филиппа Тлокински, который в отдельные моменты очень напоминает нашего Юру Борисова, трудно отделаться от ощущения, что создатели «Превратностей разума» либо с самого начала неправильно выбрали героя, либо слишком легкомысленно отнеслись к написанию сценария. История Станислава Улама в их изложении лишена той увлекательности, которую мы привыкли видеть в байопиках великих людей, и той страсти, которая обычно присутствует в фильмах о гениальных ученых. Озвученные в диалогах этические дилеммы не могут заменить драматургию. В итоге картина работает лишь как обучающий материал: если вы вдруг хотели побольше узнать об участниках «Проекта Манхэттен», то это неплохая возможность. Но хороший документальный фильм все равно принес бы больше пользы.