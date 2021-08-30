«Чужая Земля»: Рецензия Киноафиши

В будущем Земля пострадала от множества потрясений: болезней, войн и перемен климата. Тогда представители высших слоёв населения попросту улетели на планету Кеплер-209, бросив остальных вымирать. Но спустя годы они столкнулись с проблемой, вызванной новым местом жительства: человечество потеряло способность к рождению детей. Тогда на Землю отправили экспедицию, чтобы попытаться как-то восстановить репродуктивные функции на родине. Первая команда пропала.

Сюжет «Чужой Земли» концентрируется на представителе второй экспедиции Блейк (Нора Арнезедер, недавно сыгравшая в «Армии мертвецов» Зака Снайдера). После крушения корабля она остаётся единственной выжившей, но вскоре обнаруживает, что планета населена почти одичавшими, но способными к размножению людьми. Однако из-за валящихся друг за другом проблем Блейк не может сообщить о своей находке на Кеплер. А вскоре оказывается, что, возможно, лучше ей этого и не делать.

Не слишком известный швейцарский режиссёр Тим Фельбаум уже в завязке своей картины берёт сразу несколько идей, которые покажутся знакомыми поклонникам антиутопий. О разделении классов по месту обитания впервые рассказали аж век назад в «Метрополисе», и этот приём до сих пор успешно работает: можно вспомнить хоть «Элизиум» Нила Бломкампа, хоть «Алиту» Роберта Родригеса. К идее примешивают и вымирание расы людей из-за проблем с рождаемостью — тут, конечно, в голову сразу придёт «Дитя человеческое» Альфонсо Куарона.

Чужая Земля

Но если вдуматься, «Чужая Земля», взяв знакомую форму, говорит на совсем другие темы. Здесь легко обмануться из-за слишком быстрой завязки: героиня буквально за первые минуты действия проходит круги ада. Но потом сюжет выравнивается и раскрывается истинная задумка авторов: рассуждения о колонизации с разных точек зрения, моральные дилеммы и даже, как ни удивительно, интересные аналогии подготовки к материнству.

Для начала играют на контрасте между развитой, но очень циничной цивилизацией и аборигенами, в чём легко увидеть параллель с нашей реальностью и отношением к странам третьего мира. Причём, чтобы провести зрителя через переживания героини, его обманывают минимум дважды, заставляя поверить в дикарские порядки землян, а потом столкнув их с ещё более жестокими сородичами. Но в итоге всё придёт к тому, что более развитые люди считают всех остальных если не обслугой, то вовсе подопытными. Увы, ассоциации напрашиваются не только с давно прошедшими временами колонизации, но и со вполне современными событиями.

Причём в данном случае авторы разумно сужают рассказ буквально до одной семьи. Во-первых, на совсем уж глобальную историю не хватило бы бюджета. Всё же речь идёт о кино из Европы, а не голливудском блокбастере. Хотя визуальный ряд в «Чужой Земле» на удивление приятный: много субъективной камеры, неизменные серые тона, очень идущие атмосфере постапокалипсиса. Конечно, здесь мало сцен с визуальными эффектами и глобальными декорациями. Но вот атмосфера сырости и разрухи действительно работает.

Чужая Земля

Во-вторых, фильм просто говорит скорее об эмоциях, чем о событиях. Достаточно сравнить, с какой осторожностью и даже неприязнью главная героиня впервые берёт на руки младенца и как она к финалу готова отдать жизнь за чужого ребёнка. Причём Блейк растёт через понимание наследственности на примере отца. Здесь, кстати, создатели «Чужой Земли» сделали разумный ход: пригласили двух харизматичных актёров, которые играют представителей старшего поколения.

Роль отца героини исполнил Себастьян Роше, которого точно узнают поклонники «Грани» и «Сверхъестественного». А в образе его коллеги появился Иэн Глен из «Игры престолов». Их герои служат моральными ориентирами для Блейк. Правда, здесь кроется одна проблема: старшие актёры почти всегда перетягивают внимание на себя. Всё-таки Нора Арнезедер слишком уж часто сохраняет почти неизменное выражение лица. Хотя отчасти это обусловлено образом: героиня только пришла из мира, где думают лишь об общем благе, а не о своих чувствах.

Конечно, «Чужая Земля» не хватает звёзд с неба в плане постановки и спецэффектов. Это совсем не «Послезавтра», хоть Роланд Эммерих и вписался в продюсеры. Но зато в картине раскрыта неплохая личная история, приправленная красивой актуальной идеей, что мир спасёт именно женщина. Непростой моральный выбор и эмоциональный рост прилагаются.