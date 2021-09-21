«Люди нашего типа» — многосерийный драматический триллер, повествующий о женщине по имени Анджела Вон, которая хочет во что бы то ни стало обрести популярность по всей стране. Главная героиня стремится открыть собственную линию по уходу за волосами, ориентируясь на естественную красоту всех темнокожих женщин. По ходу развития событий Анджела узнает, что ее мама, которая когда-то придумала этот рецепт, много лет скрывала очень страшный секрет. Сможет ли целеустремленная бизнесвумен справиться со всеми своими невзгодами?