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Киноафиша Сериалы Люди нашего типа
Люди нашего типа (2021 - …) Our Kind of People
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FOX
Продолжительность 12 часов 0 минут
О чем сериал

«Люди нашего типа» — многосерийный драматический триллер, повествующий о женщине по имени Анджела Вон, которая хочет во что бы то ни стало обрести популярность по всей стране. Главная героиня стремится открыть собственную линию по уходу за волосами, ориентируясь на естественную красоту всех темнокожих женщин. По ходу развития событий Анджела узнает, что ее мама, которая когда-то придумала этот рецепт, много лет скрывала очень страшный секрет. Сможет ли целеустремленная бизнесвумен справиться со всеми своими невзгодами?

Люди нашего типа - трейлер
Люди нашего типа
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Карин Гист
Карин Гист
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джо Мортон
Джо Мортон Teddy Franklin
Моррис Честнат
Моррис Честнат Raymond DuPont
Рион Николь Браун Lauren Dupont
Надин Эллис
Надин Эллис Leah Franklin-Dupont
Дебби Морган
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Люди нашего типа - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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