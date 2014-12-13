У Софии в жизни все, помимо одного – материнства. На протяжении нескольких лет героиня со своим супругом Лешей делают все, чтобы завести ребенка, но у них ничего не получается. Тогда пара решает воспользоваться процедурой искусственного оплодотворения. Но внезапно в жизни Сони случается непредвиденное. Она узнает, что у Леши есть дочь от другой женщины, о которой ему ничего не было известно. Мать девочки умерла, и Леша хочет забрать девочку к себе. А вот от процедуры искусственного оплодотворения он намерен отказаться...