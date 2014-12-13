Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Когда его совсем не ждешь
1 постер
Киноафиша Сериалы Когда его совсем не ждешь

Когда его совсем не ждешь (2014 - 2014)

Когда его совсем не ждешь 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

У Софии в жизни все, помимо одного – материнства. На протяжении нескольких лет героиня со своим супругом Лешей делают все, чтобы завести ребенка, но у них ничего не получается. Тогда пара решает воспользоваться процедурой искусственного оплодотворения. Но внезапно в жизни Сони случается непредвиденное. Она узнает, что у Леши есть дочь от другой женщины, о которой ему ничего не было известно. Мать девочки умерла, и Леша хочет забрать девочку к себе. А вот от процедуры искусственного оплодотворения он намерен отказаться...

В ролях
В ролях
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
Александр Ефимов
Александр Ефимов
Анна Арланова
Анна Арланова
Анна Уколова
Анна Уколова
Михаил Кузнецов
Михаил Кузнецов
Петр Баранчеев
Петр Баранчеев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Когда его совсем не ждешь - Сезон 1 Сезон 1
2014, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Зрители уже отчаялись ждать: в какой серии «Невского» вернулся Фома
Этот сериал похож на «Клюквенный щербет» и выйдет раньше, чем 4 сезон хита: запасаемся попкорном и ждем сериал «Ревность»
Новая «Фантастическая четверка» покорила первых зрителей: Marvel вернулись с фильмом, похожим на «Интерстеллар»
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой
«Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ
Думаете, в «Великолепном веке» шехзаде жилось не сладко? Тогда взгляните на распорядок реальных наследников — 24 часа в клетке
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше