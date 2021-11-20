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Киноафиша Сериалы Заговор небес
Заговор небес (2021 - 2021) Заговор небес 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

«Заговор небес» – это отечественный детективный сериал о том, как случайные обстоятельства переворачивают жизни людей. Максим Каратов был простым бизнесменом и управлял фирмой «Муж на час», а Мария Смирнова вела популярный интернет-блог. Но после мимолетной встречи этим двоим пришлось забросить свои привычные дела и вместе расследовать серию преступлений. Неизвестный маньяк начал убивать Машиных подруг, а в прошлом Макса оказался немалый опыт работы в полиции. Но действительно ли их знакомство было случайным?

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако
Виктория Лукина
Павел Южаков-Харланчук
Павел Южаков-Харланчук
Алексей Фатеев
Алексей Фатеев
Екатерина Соломатина
Екатерина Соломатина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Заговор небес - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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