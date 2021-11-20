«Заговор небес» – это отечественный детективный сериал о том, как случайные обстоятельства переворачивают жизни людей. Максим Каратов был простым бизнесменом и управлял фирмой «Муж на час», а Мария Смирнова вела популярный интернет-блог. Но после мимолетной встречи этим двоим пришлось забросить свои привычные дела и вместе расследовать серию преступлений. Неизвестный маньяк начал убивать Машиных подруг, а в прошлом Макса оказался немалый опыт работы в полиции. Но действительно ли их знакомство было случайным?