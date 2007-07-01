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Постер к сериалу Последний бой майора Пугачева
Постер к сериалу Последний бой майора Пугачева
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Киноафиша Сериалы Последний бой майора Пугачева

Последний бой майора Пугачева (2007 - 2007)

Последний бой майора Пугачёва 16+
Год выпуска 2007
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 3 часа 28 минут
О чем сериал

Действие фильма начинается на территории Польши, в немецком концентрационном лагере, куда приезжает сам генерал Власов, чтобы агитировать советских военнопленных вступать в «Национальную Освободительную Армию», а затем — в колымских лагерях.События охватывают период с 1944-го по 1946 год, а начинаются с момента, когда майор Пугачев попадает в немецкий плен, откуда он, пренебрегая предложением Власова о возможных благах в случае добровольного перехода на сторону фашистов, совершает побег. Вместо возвращения на фронт Пугачева и его друзей ожидают допросы, клеймо «врага народа» и 25 лет колымских лагерей.Сцены пребывания Пугачева в лагерях перемежаются эпизодами воспоминаний о его детстве, школе, родном доме, жене.

В ролях
В ролях
Наталья Суркова
Наталья Суркова
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Александр Половцев
Александр Половцев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Последний бой майора Пугачева - Сезон 1 Сезон 1
2007, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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