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Киноафиша Новости Комедийный сериал «Безбашенная» с Екатериной Варнавой получил дату премьеры и новый трейлер

Комедийный сериал «Безбашенная» с Екатериной Варнавой получил дату премьеры и новый трейлер

22 сентября 2023 15:14
Комедийный сериал «Безбашенная» с Екатериной Варнавой получил дату премьеры и новый трейлер

Актриса сыграла светскую львицу, которая теряет память и оказывается в новой семье.

Онлайн-кинотеатр KION представил свежий трейлер многосерийной комедии «Безбашенная», повествующей о потерявшей память московской светской львице, которая пытается выжить в провинции. Главные роли в сериале сыграли Екатерина Варнава, Евгений Цыганов и Юрий Чурсин.

Главная героиня — циничная жена влиятельного бизнесмена по имени Вика (Варнава). Ее амбициозный супруг Герман (Чурсин) баллотируется на пост мэра в маленький сибирский город Таштагол. Из-за этого ей приходится оставить столичную жизнь и отправиться вслед за мужем, однако между супругами происходит ссора. После этого Вика попадает под колеса автомобиля сибирского многодетного лесника Михаила (Цыганов). Из-за удара Вика теряет память, и дети решают воспользоваться ситуацией, говоря ей, что она является их мамой.

Параллельно в городе активно разворачивается предвыборная гонка, в которую неожиданно вовлекается и нелюдимый лесничий. Он просит Вику поправить его имидж, чтобы он выигрышно смотрелся на фоне конкурентов. Ситуация становится еще более курьезной, когда ничего не подозревающая женщина включается в политическое противостояние против своего настоящего мужа.

В остальной актерский состав вошли Григорий Калинин, Мирослав Харин, Екатерина Ильина и Леонид Тележинский. Режиссером выступила Лана Влади («Обещания», «Сера»), а в качестве шоураннера задействована Анна Пармас («Женское дело»). Над сценарием работали Анна-Лиза Техменева («Немодельное агентство»), Наталья Смолокурова («Свидетели»), Ирина Пивоварова («Райцентр») и Екатерина Сазонова («Нереалити»).

«Безбашенная» стартует на KION 1 октября.

Фото: Онлайн-кинотеатр KION
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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