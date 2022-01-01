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Аннетт Лобер
Аннетт Лобер
Annette Lober
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Аннетт Лобер
Annette Lober
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Дата рождения
15 марта 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Аннетт Лобер
Родилась 15 марта 1986 года. Ансбах, Германия.
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Фильмография Аннетт Лобер
Лекарство от здоровья
драма, ужасы, детектив, триллер
2016, США
6.0
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