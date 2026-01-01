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Мэйми МакКой
Мэйми МакКой Maimie McCoy
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Мэйми МакКой

Maimie McCoy

Дата рождения
21 апреля 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Йоркшир, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Актёр ужасов

Биография Мэйми МакКой

Родилась 21 апреля 1979 года. Йоркшир, Англия, Великобритания.

Популярные фильмы

Мушкетеры 7.9
Мушкетеры (2014)
Отчаянные романтики 7.6
Отчаянные романтики (2009)
Перфоманс 7.4
Перфоманс (2023)

Фильмография Мэйми МакКой

Пара по соседству 5.7
Пара по соседству
драма, триллер 2023, Великобритания
Перфоманс 7.4
Перфоманс The Performance
драма 2023, Словакия / США
Лондон убивает 6.7
Лондон убивает
драма, криминал 2019, Великобритания
Предания 6.5
Предания
драма, ужасы, детектив 2017, США
Мушкетеры 7.9
Мушкетеры
драма, боевик, приключения 2014, Великобритания
Отчаянные романтики 7.6
Отчаянные романтики
драма, мини-сериал 2009, Великобритания
Территория девственниц 5.1
Территория девственниц Virgin Territory
комедия, приключения, мелодрама, драма 2007, США
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Минотавр 3.9
Минотавр Minotaur
ужасы 2005, Германия / Великобритания / Франция / Испания
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