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Мэйми МакКой
Maimie McCoy
Киноафиша
Персоны
Мэйми МакКой
Мэйми МакКой
Maimie McCoy
Дата рождения
21 апреля 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Йоркшир, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Актёр ужасов
Биография Мэйми МакКой
Родилась 21 апреля 1979 года. Йоркшир, Англия, Великобритания.
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Популярные фильмы
7.9
Мушкетеры
(2014)
7.6
Отчаянные романтики
(2009)
7.4
Перфоманс
(2023)
Фильмография Мэйми МакКой
5.7
Пара по соседству
драма, триллер
2023, Великобритания
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7.4
Перфоманс
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драма
2023, Словакия / США
6.7
Лондон убивает
драма, криминал
2019, Великобритания
6.5
Предания
драма, ужасы, детектив
2017, США
7.9
Мушкетеры
драма, боевик, приключения
2014, Великобритания
7.6
Отчаянные романтики
драма, мини-сериал
2009, Великобритания
5.1
Территория девственниц
Virgin Territory
комедия, приключения, мелодрама, драма
2007, США
Смотреть трейлер
3.9
Минотавр
Minotaur
ужасы
2005, Германия / Великобритания / Франция / Испания
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