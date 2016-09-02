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Постер сериала Шведские стволы
Постер сериала Шведские стволы
Постер сериала Шведские стволы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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3 постера
Киноафиша Сериалы Шведские стволы

Шведские стволы (2016 - 2018)

Swedish Dicks 18+
Год выпуска 2016
Страна Швеция/США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Viaplay
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Действие сериала разворачивается в Лос-Анджелесе, где некогда успешный швед Ингмар пытается зарабатывать на жизнь в качестве частного детектива, после того, как его карьера каскадёра закончилась трагедией. Очередное дело приводит его к ничего не подозревающему земляку Акселю, который достиг довольно больших успехов, путешествуя по миру в качестве ди-джея, но в конце-концов удача покинула его. Аксель готов к новым свершениям и в итоге присоединяется к агентству Ингмара под названием «Шведский ствол», трансформировавшемуся отныне в «Шведские стволы», где они распутывают самые странные происшествия в городе...

В ролях
В ролях
Петер Стормаре
Петер Стормаре
Йохан Гланс
Вивиан Банг
Стефани Кениг
Кэролин Хеннеси
Кэролин Хеннеси
Питер Порте
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Сезоны
Шведские стволы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 10 эпизодов
 
Шведские стволы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 10 эпизодов
 
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