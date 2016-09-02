Действие сериала разворачивается в Лос-Анджелесе, где некогда успешный швед Ингмар пытается зарабатывать на жизнь в качестве частного детектива, после того, как его карьера каскадёра закончилась трагедией. Очередное дело приводит его к ничего не подозревающему земляку Акселю, который достиг довольно больших успехов, путешествуя по миру в качестве ди-джея, но в конце-концов удача покинула его. Аксель готов к новым свершениям и в итоге присоединяется к агентству Ингмара под названием «Шведский ствол», трансформировавшемуся отныне в «Шведские стволы», где они распутывают самые странные происшествия в городе...