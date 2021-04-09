«Сила грома»: Рецензия Киноафиши

Современная киноиндустрия переполнена фильмами о супергероях. Это и ленты, основанные на комиксах, и игра с жанрами в стиле «Джокера», и переворачивание сюжетных клише вверх ногами, как это было, например, с «Пацанами», одним из главных продуктов Amazon. Кажется, машина по производству проектов о людях со сверхспособностями запустилась в далеких нулевых, когда американскому обществу, пережившему 11 сентября, как никогда была необходима вера во что-то сверхчеловеческое, способное в любой момент прийти на помощь и спасти всех от вражеских сил. Сейчас в результате такого перенасыщения облегающих костюмов и претенциозных слоганов сложно обнаружить что-то оригинальное, после которого можно было бы вздохнуть и сказать: «Ну надо же, такого я еще не видел». Новая лента Netflix имеет довольно интригующую идею в своей основе, которая и привлекает к себе внимание зрителей. Однако совсем скоро обнаруживается, что «Сила грома» в бесконечных попытках взглянуть на супергеройскую тематику под другой оптикой топчется на уже привычной территории.

Сила грома

В альтернативной вселенной с 1980-х миру (или только Чикаго?) угрожают суперзлодеи. Они же виновны в смерти родителей Эмили, прилежной девочки, которая поставила себе цель добиться справедливости и когда-нибудь противостоять преступникам. Героиня заводит дружбу с бойкой хулиганкой Лидией, которая всегда готова защитить свою подругу от школьных задир. Постепенно девушки теряют связь: одна работает на заводе, а другая становится известным генетиком, которая ищет способ превращать обычных людей в супергероев. Когда Лидия наведывается в лабораторию к старой приятельнице, она случайно подключается к оборудованию и получает суперсилу. Теперь подруги объединяются, чтобы вместе сражаться со злом в городе.

Кажется, что перед создателями лежал список с супергеройскими клише, рядом с каждым из которых они старательно ставили галочку. Маленькие детали выглядят собранием всего, что мы уже видели: Эмили теряет родителей, прямо как Бэтмен, а потом становится миллиардером со своим огромным зданием —не хуже Тони Старка. Но это выглядит не как умелое жонглирование шаблонами, а скорее как временная примерка костюмов, в которых фильму тесно и некомфортно. «Сила грома» также отказывается работать как обыкновенный блокбастер о супергероях, поскольку важные сюжетные ходы здесь не получают своей минуты славы, как это ожидается от жанра. Несомненно, огромное удовольствие наблюдать, как эти воинственные и абсолютно живые женщины в исполнении Маккарти и Спенсер дерутся с плохими парнями, однако этого оказывается недостаточно, чтобы после титров не почувствовать, что тебя немного обманули.

Сила грома

Впрочем, все это не имеет особого смысла, когда мы вспоминаем, что режиссером является Бен Фэлкоун, который уже в пятый раз снимает свою жену в главной роли. И, вероятно, не найти актрису лучше, чем Маккарти, способную дать пощечину супергеройской самонадеянности. И, несмотря на то, что картина так и не обретает законченный вид и колеблется где-то «между», идея, что обыкновенная женщина с добрым сердцем, которая любит выпить пиво после работы, может быть супергероиней, страшно подкупает.