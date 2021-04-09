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«Сила грома»: Рецензия Киноафиши

9 апреля 2021 00:00
«Сила грома»: Рецензия Киноафиши

Мелисса Маккарти и Октавия Спенсер борются со злодеями в супергеройской комедии, которая безуспешно пытается выйти за рамки жанра.

Современная киноиндустрия переполнена фильмами о супергероях. Это и ленты, основанные на комиксах, и игра с жанрами в стиле «Джокера», и переворачивание сюжетных клише вверх ногами, как это было, например, с «Пацанами», одним из главных продуктов Amazon. Кажется, машина по производству проектов о людях со сверхспособностями запустилась в далеких нулевых, когда американскому обществу, пережившему 11 сентября, как никогда была необходима вера во что-то сверхчеловеческое, способное в любой момент прийти на помощь и спасти всех от вражеских сил. Сейчас в результате такого перенасыщения облегающих костюмов и претенциозных слоганов сложно обнаружить что-то оригинальное, после которого можно было бы вздохнуть и сказать: «Ну надо же, такого я еще не видел». Новая лента Netflix имеет довольно интригующую идею в своей основе, которая и привлекает к себе внимание зрителей. Однако совсем скоро обнаруживается, что «Сила грома» в бесконечных попытках взглянуть на супергеройскую тематику под другой оптикой топчется на уже привычной территории.

«Сила грома»: Рецензия Киноафиши
Сила грома

В альтернативной вселенной с 1980-х миру (или только Чикаго?) угрожают суперзлодеи. Они же виновны в смерти родителей Эмили, прилежной девочки, которая поставила себе цель добиться справедливости и когда-нибудь противостоять преступникам. Героиня заводит дружбу с бойкой хулиганкой Лидией, которая всегда готова защитить свою подругу от школьных задир. Постепенно девушки теряют связь: одна работает на заводе, а другая становится известным генетиком, которая ищет способ превращать обычных людей в супергероев. Когда Лидия наведывается в лабораторию к старой приятельнице, она случайно подключается к оборудованию и получает суперсилу. Теперь подруги объединяются, чтобы вместе сражаться со злом в городе.

Кажется, что перед создателями лежал список с супергеройскими клише, рядом с каждым из которых они старательно ставили галочку. Маленькие детали выглядят собранием всего, что мы уже видели: Эмили теряет родителей, прямо как Бэтмен, а потом становится миллиардером со своим огромным зданием —не хуже Тони Старка. Но это выглядит не как умелое жонглирование шаблонами, а скорее как временная примерка костюмов, в которых фильму тесно и некомфортно. «Сила грома» также отказывается работать как обыкновенный блокбастер о супергероях, поскольку важные сюжетные ходы здесь не получают своей минуты славы, как это ожидается от жанра. Несомненно, огромное удовольствие наблюдать, как эти воинственные и абсолютно живые женщины в исполнении Маккарти и Спенсер дерутся с плохими парнями, однако этого оказывается недостаточно, чтобы после титров не почувствовать, что тебя немного обманули.

«Сила грома»: Рецензия Киноафиши
Сила грома

Впрочем, все это не имеет особого смысла, когда мы вспоминаем, что режиссером является Бен Фэлкоун, который уже в пятый раз снимает свою жену в главной роли. И, вероятно, не найти актрису лучше, чем Маккарти, способную дать пощечину супергеройской самонадеянности. И, несмотря на то, что картина так и не обретает законченный вид и колеблется где-то «между», идея, что обыкновенная женщина с добрым сердцем, которая любит выпить пиво после работы, может быть супергероиней, страшно подкупает.

Гульназ Давлетшина
Гульназ Давлетшина
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