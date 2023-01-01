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Бруна Кузи
Бруна Кузи Bruna Cusí
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Бруна Кузи

Bruna Cusí

Дата рождения
9 сентября 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Барселона, Испания

Популярные фильмы

Upon Entry
Upon Entry (2022)
7.3
Лето 1993-го
Лето 1993-го (2017)
7.230769
Оккупант
Оккупант (2020)
6.3

Фильмография Бруна Кузи

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Актриса 3
Upon Entry 7.3
Upon Entry Upon Entry
драма 2022, Испания
Оккупант 6.3
Оккупант Hogar
приключения, драма, триллер 2020, Испания
Лето 1993-го 7.2
Лето 1993-го Estiu 1993
драма 2017, Испания
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