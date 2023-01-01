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Скоро в прокате "Король-львенок"
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О персоне
Фильмография
Бруна Кузи
Bruna Cusí
Киноафиша
Персоны
Бруна Кузи
Бруна Кузи
Bruna Cusí
Дата рождения
9 сентября 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Барселона, Испания
Популярные фильмы
Upon Entry
(2022)
7.3
Лето 1993-го
(2017)
7.230769
Оккупант
(2020)
6.3
Фильмография Бруна Кузи
Жанр
Все
Драма
Приключения
Триллер
Год
Все
2022
2020
2017
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
7.3
Upon Entry
Upon Entry
драма
2022, Испания
6.3
Оккупант
Hogar
приключения, драма, триллер
2020, Испания
7.2
Лето 1993-го
Estiu 1993
драма
2017, Испания
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