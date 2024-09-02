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Постер фильма Маршрут 47
8.0
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8.0

Маршрут 47

, 2024
El 47
Испания / биография / 18+
Постер фильма Маршрут 47
8.0

О фильме

1978 год. Окраина Барселоны, сформированная, возведенная и построенная своими руками в основном выходцами из Эстремадуры и Андалусии, не считается частью города. В этих лачугах нет водопровода, электричества и даже общественного транспорта. Устав от мэрии, которая продолжает твердить, что не может отправить транспорт на холмы в районе Торре Баро, потому что застроенные лачугами улицы слишком узки и небезопасны, водитель по имени Маноло Виталь угоняет автобус и везет его в свой район, чтобы доказать, что его жители действительно могут иметь линию общественного транспорта. Так начался акт мирного инакомыслия, который преобразил Барселону и навсегда изменил концепцию окраин.

В ролях

Эдуард Фернандес
Эдуард Фернандес
Manolo Vital
Клара Сегура
Клара Сегура
Carme
Сальва Рейна
Felipín
Винсент Ромеро
Ortega
Давид Вердагер
Давид Вердагер
Serra
Карлос Куэвас
Карлос Куэвас
Pasqual
Карлос Овьедо
Карлос Овьедо
Зои Льенас-Бонафонте
Зои Льенас-Бонафонте
Joana
Сальва Реина
Сальва Реина
Felipín
Óscar de la Fuente
Antonio
Betsy Túrnez
Aurora
Карме Санса
Angelines
Режиссер Marcel Barrena
Сценарист Marcel Barrena, Альберто Марини
Композитор Арнау Бэтэллер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 5 июня 2026
Премьера в мире 2 сентября 2024
Дата выхода
3 июля 2025 Греция
27 сентября 2024 Испания
Сборы в мире $4 849 130
Производство 3Cat, Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura, Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
Другие названия
El 47, The 47, 47路巴士, Autobus 47, Bus 47, Το 47, Маршрут 47

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb

Отзывы о фильме

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