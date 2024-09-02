1978 год. Окраина Барселоны, сформированная, возведенная и построенная своими руками в основном выходцами из Эстремадуры и Андалусии, не считается частью города. В этих лачугах нет водопровода, электричества и даже общественного транспорта. Устав от мэрии, которая продолжает твердить, что не может отправить транспорт на холмы в районе Торре Баро, потому что застроенные лачугами улицы слишком узки и небезопасны, водитель по имени Маноло Виталь угоняет автобус и везет его в свой район, чтобы доказать, что его жители действительно могут иметь линию общественного транспорта. Так начался акт мирного инакомыслия, который преобразил Барселону и навсегда изменил концепцию окраин.