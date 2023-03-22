Вышел дублированный трейлер фильма «Три мушкетера: Д’Артаньян» с Венсаном Касселем и другими звездами

Кинокомпания «Атмосфера кино» представила дублированный трейлер фильма «Три мушкетера: Д’Артаньян», основанный на классическом приключенческом романе Александра Дюма. Центральные роли в картине исполнили Ева Грин («Казино Рояль»), Венсан Кассель («Ненависть»), Ромен Дюрис («Пена дней»), Пио Мармай («Событие») и Франсуа Сивиль («Поменяться местами»).

В центре сюжета — дерзкий юноша Шарль Д’Артаньян (Сивиль), вступивший в ряды кадетов королевских мушкетеров. Вместе со своими боевыми товарищами Портосом (Мармай), Атосом (Кассель) и Арамисом (Дюрис) герой защищает честь и величие разобщенной Франции внутри королевства и за его пределами: от Лувра до Букингемского дворца, от трущоб Парижа до Ла-Рошели.

Режиссером ленты выступил Мартин Бурбулон, наиболее известный по мелодраме «Эйфель», а также комедиям «Любовь вразнос» и «Развод по-французски». Сценарий написали Матье Делапорт («9 причин, чтобы жить») и Александр де Ла Пательер («Лучшее впереди»).

Российская премьера «Трех мушкетеров: Д’Артаньян» состоится 6 апреля. Фильм станет лишь первой частью дилогии. Продолжение картины, получившее название «Три мушкетера: Миледи», выйдет на экраны в декабре этого года.