Большая игра
– История робкого подростка по имени Оскари. Как и его прадеды, согласно традициям, мальчик должен провести один день и одну ночь в непроходимой глуши. Вооружённый только луком и стрелами, он должен вернуться с добычей, которая ознаменует его становление как мужчины. Кто бы могу подумать, что такой добычей станет президент США! Вот так судьба одного из самых влиятельных людей во всем мире оказывается в руках подростка. Вовлеченные в смертельно опасную, но от этого не менее смешную игру в «кошки-мышки», имея всего несколько часов форы — Оскари и Президент США должны сплотиться, чтобы пережить самую необычную ночь в своей жизни.
Не хватало динамики, юмора ✌️
Посмотрели, восторга не испытали, но и настроения фильм не испортил ❗️
1. Озвучено не кураж Бомбея,явно не голосом из трейлера
2. Пацан-деревяшка впервые в кино?
3. Это короткометражка
4. Самуэль красава. Отличный троллинг на президента)
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