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Большая игра - трейлер
Киноафиша Трейлеры Большая игра. Трейлер

Большая игра. Трейлер

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Дата публикации: 5 марта 2015
Большая игра – История робкого подростка по имени Оскари. Как и его прадеды, согласно традициям, мальчик должен провести один день и одну ночь в непроходимой глуши. Вооружённый только луком и стрелами, он должен вернуться с добычей, которая ознаменует его становление как мужчины. Кто бы могу подумать, что такой добычей станет президент США! Вот так судьба одного из самых влиятельных людей во всем мире оказывается в руках подростка. Вовлеченные в смертельно опасную, но от этого не менее смешную игру в «кошки-мышки», имея всего несколько часов форы — Оскари и Президент США должны сплотиться, чтобы пережить самую необычную ночь в своей жизни.
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лямор_ка 15 октября 2015, 00:24
Фильм как-то не очень ✊

Не хватало динамики, юмора ✌️

Посмотрели, восторга не испытали, но и настроения фильм не испортил ❗️
15 октября 2015, 00:24 Ответить
Юрий 15 октября 2015, 00:24
Бред полный!!! Не ведитесь!!! Нет никакого Кураж Бамбея! Не то что голоса не бамбеевские, даже слова не те, что в трейлере!!! Жаль потраченых денег и времени. :-( Кураж разочаровал откровенным надувательством.
15 октября 2015, 00:24 Ответить
StasO 15 октября 2015, 22:22
Что я вообще посмотрел?

1. Озвучено не кураж Бомбея,явно не голосом из трейлера

2. Пацан-деревяшка впервые в кино?

3. Это короткометражка

4. Самуэль красава. Отличный троллинг на президента)
15 октября 2015, 22:22 Ответить
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