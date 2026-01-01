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Фильмография
Элвис Ноласко
Elvis Nolasco
Киноафиша
Персоны
Элвис Ноласко
Элвис Ноласко
Elvis Nolasco
Дата рождения
19 декабря 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.8
Королева юга
(2016)
7.7
Крестный отец Гарлема
(2019)
7.4
Настоящий американец
(2018)
Фильмография Элвис Ноласко
5.4
Мистер Крокет
Mr. Crocket
ужасы
2024, США
4.4
Резной
Carved
комедия, ужасы
2024, США
Смотреть трейлер
5.5
Уравнитель
боевик, триллер, драма, детектив
2021, США
7.7
Крестный отец Гарлема
драма, криминал
2019, США
7.4
Настоящий американец
драма, спорт
2018, США
6.8
У нее должно быть все
драма, комедия, мелодрама
2017, США
7.8
Королева юга
драма, боевик, криминал
2016, США
4.3
Сладкая кровь Иисуса
Da Sweet Blood of Jesus
триллер, мелодрама, комедия
2014, США
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