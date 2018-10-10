Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Настоящий американец
Постер сериала Настоящий американец
Постер сериала Настоящий американец
Постер сериала Настоящий американец
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
4 постера
Киноафиша Сериалы Настоящий американец

Настоящий американец (2018 - …)

All American 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 8 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал The CW
Продолжительность сериала 119 часов 0 минут

О чем сериал

«Настоящий американец» — многосерийное драматическое шоу, повествующее о школьнике-футболисте по имени Спенсер. Он живет в самом неблагополучном районе Лос-Анджелеса, где постоянно происходят криминальные разборки. Однако когда из частных школ в Беверли-Хиллз приглашает парня в свою команду, его жизнь серьезно меняется. Перед Спенсером открывается новый мир — богатых людей и больших привилегий. Кроме того, у него появляется надежда на блестящую спортивную карьеру в будущем. Впрочем, не все так хорошо, как кажется. Спенсер чувствует себя белой вороной среди золотой молодежи. Многие одноклассники откровенно смотрят на него свысока.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Тэй Диггз
Тэй Диггз Billy Baker
Моне Мазур
Моне Мазур Laura Fine-Baker
Коди Кристиан
Коди Кристиан Asher Adams
Саманта Логан
Саманта Логан Olivia Baker
Дэниэл Эзра
Дэниэл Эзра Spencer James
Bre-Z
Bre-Z Tamia "Coop" Cooper
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Настоящий американец - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 16 эпизодов
 
Настоящий американец - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 16 эпизодов
 
Настоящий американец - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 19 эпизодов
 
Настоящий американец - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 20 эпизодов
 
Настоящий американец - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2022, 20 эпизодов
 
Настоящий американец - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2024, 15 эпизодов
 
Настоящий американец - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2025, 13 эпизодов
 
Сезон 8
TBA,
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о сериале
Стало известно, когда в эфире стартуют приквелы «Сверхъестественного» и «Уокера»
Стало известно, когда в эфире стартуют приквелы «Сверхъестественного» и «Уокера»
Канал The CW продлил на новые сезоны «Флэша», «Ривердейл», «Уокера» и другие сериалы
Канал The CW продлил на новые сезоны «Флэша», «Ривердейл», «Уокера» и другие сериалы
Слушать
саундтрек сериал Настоящий американец
Кадры из сериал
Изначально в сценарии такого не было: как появилась легендарная фраза Шматко из «Солдат»
Если вас не пугает «Астрал», вот 4 фильма 2020-х, которые все исправят — один из них собрал 98% на Rotten
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ
Думаете, в «Великолепном веке» шехзаде жилось не сладко? Тогда взгляните на распорядок реальных наследников — 24 часа в клетке
«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала
«Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше