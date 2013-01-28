В одном из авиационных полков, организованных на фронте, встречаются две подруги, Женя Звонарева (Татьяна Арнтгольц) и Галя Шевченко (Елизавета Нилова). Они прошли сложную и напряженную школу, их научили водить истребители, атаковать цели, оставаться незамеченными, уходить от погони. Помимо Жени, Алены и других девушек, в авиационном полку служат несколько офицеров, которые им командуют, и молодой кинооператор, который фиксирует выполнение заданий «женским» отрядом. Первое из них – расправиться с группой русских коллаборационистов, поступивших на службу к нацистам – девушки успешно выполняют и возвращаются назад целыми. Но следующие вылеты оказываются гораздо труднее. Хрупким барышням приходится учиться быть диверсантами и не только уметь управлять самолетами, но и совершать трудные трюки, сохранять хладнокровие в самых тяжелых ситуациях, выручать друг друга. И все это они смогут сделать просто потому, что хотят, чтобы война как можно скорее закончилась.

