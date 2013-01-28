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Постер сериала Ночные ласточки
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Киноафиша Сериалы Ночные ласточки

Ночные ласточки (2013 - 2013)

Nochnye lastochki 18+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

В одном из авиационных полков, организованных на фронте, встречаются две подруги, Женя Звонарева (Татьяна Арнтгольц) и Галя Шевченко (Елизавета Нилова). Они прошли сложную и напряженную школу, их научили водить истребители, атаковать цели, оставаться незамеченными, уходить от погони. Помимо Жени, Алены и других девушек, в авиационном полку служат несколько офицеров, которые им командуют, и молодой кинооператор, который фиксирует выполнение заданий «женским» отрядом. Первое из них – расправиться с группой русских коллаборационистов, поступивших на службу к нацистам – девушки успешно выполняют и возвращаются назад целыми. Но следующие вылеты оказываются гораздо труднее. Хрупким барышням приходится учиться быть диверсантами и не только уметь управлять самолетами, но и совершать трудные трюки, сохранять хладнокровие в самых тяжелых ситуациях, выручать друг друга. И все это они смогут сделать просто потому, что хотят, чтобы война как можно скорее закончилась.
 

В ролях
В ролях
Татьяна Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц
Денис Никифоров
Денис Никифоров
Владимир Капустин
Владимир Капустин
Александр Новик
Александр Новик
Дмитрий Мазуров
Дмитрий Мазуров
Алексей Медведев
Алексей Медведев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Сезоны
Ночные ласточки - Сезон 1 Сезон 1
2013, 8 эпизодов
 
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