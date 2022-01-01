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Елена Медведева
Елена Медведева
О персоне
Фильмография
Елена Медведева
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Дата рождения
30 октября 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Горький (Нижний Новгород), СССР (Россия)
Рост
174 см
Биография Елены Медведевой
Родилась 30 октября 1971 года. Горький, СССР (Нижний Новгород, Россия).
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Фильмография Елены Медведевой
Манга
драма, комедия, эротика
2005, Россия
6.0
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