В центре событий оказывается молодая девушка по имени Татьяна Лейкина, которая живет, следуя четким выверенным инструкциям. Она не сомневается, что в ее жизни все сложилось замечательно – отличная работа, прекрасный жених и скорая свадьба. Таню постигает глубокое разочарование, когда жених бросает ее в преддверии радостного торжества и уходит к богатой женщине. Вскоре Таня выясняет, что он посещал сайт знакомств «Одиночества.net», и принимает решение отомстить обидчику – отыскать своего принца на том же ресурсе...