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Одиночества.net (2023 - …)

Одиночества.net 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается молодая девушка по имени Татьяна Лейкина, которая живет, следуя четким выверенным инструкциям. Она не сомневается, что в ее жизни все сложилось замечательно – отличная работа, прекрасный жених и скорая свадьба. Таню постигает глубокое разочарование, когда жених бросает ее в преддверии радостного торжества и уходит к богатой женщине. Вскоре Таня выясняет, что он посещал сайт знакомств «Одиночества.net», и принимает решение отомстить обидчику – отыскать своего принца на том же ресурсе...

В ролях
В ролях
Александр Новик
Александр Новик
Ирина Чериченко
Ирина Чериченко
Валерия Бурдужа
Валерия Бурдужа
Игорь Скрипко
Владимир Гуськов
Владимир Гуськов
Валерий Панков
Валерий Панков
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Одиночества.net»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 марта 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Одиночества.net - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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