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Фильмография
Мэтт Бернингер
Matt Berninger
Киноафиша
Персоны
Мэтт Бернингер
Мэтт Бернингер
Matt Berninger
Дата рождения
13 февраля 1971
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Цинциннати, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.9
Принятые за незнакомцев
(2013)
6.7
Ничего не происходит
(2017)
6.2
Между двумя папоротниками
(2019)
Фильмография Мэтт Бернингер
6.2
Между двумя папоротниками
Between Two Ferns: The Movie
комедия
2019, США
6.7
Ничего не происходит
комедия, криминал
2017, США
7.9
Принятые за незнакомцев
Mistaken for Strangers
документальный, комедия, мюзикл
2013, США
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