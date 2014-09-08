Илья Пономарев - бизнесмен, погрязший в долгах. Ему срочно необходимо найти новый источник дохода, чтобы избавиться от внимания судебных приставов. Илья решается последовать совету своего друга Николая Степановича и стать опекуном пятерых детей-сирот, чтобы ежемесячно получать деньги на их содержание. Теперь у горе-бизнесмена, помимо финансовых проблем, появились новые - как найти подход к каждому приемному ребенку, учитывая их характеры и желания, если прежде ему не приходилось общаться с детьми.