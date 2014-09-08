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Постер сериала Семейный бизнес
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Киноафиша Сериалы Семейный бизнес

Семейный бизнес (2014 - 2016)

Semejnyj biznes 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут

О чем сериал

Илья Пономарев - бизнесмен, погрязший в долгах. Ему срочно необходимо найти новый источник дохода, чтобы избавиться от внимания судебных приставов. Илья решается последовать совету своего друга Николая Степановича и стать опекуном пятерых детей-сирот, чтобы ежемесячно получать деньги на их содержание. Теперь у горе-бизнесмена, помимо финансовых проблем, появились новые - как найти подход к каждому приемному ребенку, учитывая их характеры и желания, если прежде ему не приходилось общаться с детьми.

В ролях
В ролях
Анна Старшенбаум
Анна Старшенбаум
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Семен Трескунов
Семен Трескунов
Юрий Тарасов
Юрий Тарасов
Михаил Богдасаров
Михаил Богдасаров
Сергей Походаев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.7 IMDb
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Сезоны
Семейный бизнес - Сезон 1 Сезон 1
2014, 20 эпизодов
 
Семейный бизнес - Сезон 2 Сезон 2
2015, 20 эпизодов
 
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